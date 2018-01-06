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Jandarma komutanı itirafçı oldu

FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlar' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Düzce İl JandarmaKomutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:08
Jandarma komutanı itirafçı oldu

Jandarma Genel Komutanlığı’nda, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imamlar’ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Düzce İl Jandarma Komutanı olan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarınca tedbir olarak ankesörlü telefondan aranan isimlerden olduğu gerekçesiyle geçen 22 Aralık’ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ilk sorgusunda, örgütle olan bağını reddeden Yılmaz Özdemir, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlardan yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine itirafçı oldu.

GazeteHabertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Özdemir, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Bu yapıyla ilk defa 1991 yılında Ankara’da askeri okuldan arkadaşım olan H.K. aracılığıyla tanıştım. Beraber Samanyolu okullarına gidip sohbet dinliyorduk. Bu yapıya dini ve manevi duygular ile katıldım. Sabit hat görüşmelerini, ismini Nail olarak bildiğim şahıs ile yaptım. Bu şahıs bir dershanede öğretmendir. Ancak tanıştığım 2015 yılında, öğretmenlik yapmıyordu.

Eşinin optik dükkânı vardı ve beraber bu işi yapıyorlardı. Nail ile beni Konya’da görev yaptığım dönemde, ismini Mehmet Hoca olarak bildiğim öğretmen şahıs tanıştırdı. Mehmet Hoca bana, ‘Ankara’da seninle ilgilenecek kişi Nail Hoca’dır’ dedi. Ankara’da göreve başladıktan sonra, Nail ile 3 defa yüz yüze görüştüm, güncel konulardan konuştuk.

Bana işimle ilgili herhangi bir talimat ya da telkinde bulunmadı. Kasım 2015’te son kez görüştüğümüzde beni bir daha aramamasını söyledim. Bu tarihten sonra bir daha görüşmedim."

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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