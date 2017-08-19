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Jandarma Komutanı belli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin atandı.
19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
jandarma
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