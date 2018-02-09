Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Kilis'te

Vali Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Çetin'e, Kilisli çocuklar tarafından sepet içerisinde zeytin dalı hediye edildi.

Daha sonra Vali Tekinarslan'ın makamına geçen Orgeneral Çetin, burada yaptığı konuşmada, jandarma tarafından icra edilen faaliyetleri yakından görmek için kente geldiklerini söyledi.

Vali Tekinarslan da Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, Kadı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından Kilis Belediyesi Konukevi'ne geçti.

Orgeneral Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti.