Jandarma basmaktan, onlar oynamaktan bıkmadı

Jandarma, Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adlı derneğe yaptığı operasyonda tombala oynarken yakaladığı 77 kişiye 17 bin 479 TL para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Yenice Taşımacılık İş Sendikası otoparkın içinde Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’ndaki adreste izinsiz olarak oyun salonu hazırlayan sendika genel sekreteri A.A. adlı şahsın başkanlığında kumar oynatmak için yer ve imkan sağlandığı esnada 1 adet üfürme makinesi plastik borusu, 1 adet ses anfisi, 1 adet numaratör, 150 adet çekiliş kartı, 4 bin 879 adet oyun pulu, 2 litre tiner olan suç aleti malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Salonda bulunan 77 şahsa kabahatler kanununa göre 17 bin 479 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca kapalı alanda 60 kişinin sigara içtiğine dair tutanak hazırlandı.