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Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık yakaladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir kamyonette avlanması yasak olan 1.5 ton sazan balığı ele geçirilirken, sürücüye ise 3 bin 53 lira para cezası kesildi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:46
Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık yakaladı

Van Gölü ve çevresindeki göllerde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Ağustos arasında üremek için akarsulara akın eden inci kefali balığının yanı sıra diğer balıkların da avlanma yasağı devam ediyor. Bu sürede önlem alan güvenlik güçleri de kaçakçılarla müdahale ediyor. Bitlis’in Ahlat-Adilcevaz karayolu üzerinde dün gece saat 02:00 sularında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında 1.5 ton kaçak avlanmış sazan balığı ele geçirildi. Araç, yedi emine teslim edilerek 15 gün süreyle trafikten men edilirken, şoföre bin 900 lira trafik cezası, bin 153 lira su ürünleri kanununa muhalefetten toplam 3 bin 53 lira ceza kesildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:46
  1. Van
  2. Bitlis
  3. 5 Nisan
  4. Ahlat
  5. Van Gölü
  6. Adilcevaz
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