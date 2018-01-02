James Mattis: ABD Yemen Savaşına müdahale etmeli

Al Jazeera İngilizce'nin haberine göre Savunma Bakanı James Mattis, Amerika'nın Yemen'deki Savaşa müdahalesini savunarak “Washington'un sivil ölümlerini sınırlayabilmek için elinden geleni yapacağını” söyledi.

BOMBALAMALARDA 10 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Haberde, Mart 2015'ten bu yana 10 binden fazla insanın Suudi liderliğindeki askeri koalisyonun öncülüğünde yapılan bombalamalarda öldüğü belirlendi. Bombalamaların ise İran destekli Husi isyancılarını bastırmak olduğu öne sürüldü.

HUSİLER: BİRLİĞİMİZİ PARÇALAYAMADILAR

Press TV'de yayınlanan bir habere göre de Husi Ansarullah Hareketi Meclis üyelerinden Muhammed Al-Bukhaiti, Lübnan Al-Mayadin televizyonuna yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'li gruplar arasındaki birliği parçalamayı başaramadığını dile getirdi. Haberde Suudi Arabistan'ın kendi istediği yönetimin başa geçmesi için Mart 2015'ten bu yana yıkıcı bir askeri harekat sürdürdüğü belirtildi. Bukhati ise Ansarulah'ın Yemen'lileri bu harekata karşı savunduğunu iddia etti.Haberde Husi'lerin ve Kongre partisi'nin ülkede seçimlerin yenilenmesi ve yeni bir yasa oluşturulması konusunda anlaştığı ifade edildi.

YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Saba Ajansı'ndan aktarılan habere göre ise Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan Mattis'in açıklamasına tepki geldi. Açıklamada “Amerika'nın savunma bakanı aracılığıyla yaptığı ve Yemenlilere karşı havadan bir askeri oparasyona karışacağını işaret eden açıklamalarla Yemen ve Yemen halkına karşı düşmanca bir yol benimsediklerini. Yemenlilerin acılarına son vermek yerine Mattis Amerikan hükümetinin resmi duruşuna karşı bir duruş sergiledi… Bu beklenmedik bir duruş. Amerikan yönetiminin Yemen'de saldırının sürmesini desteklemek ve 25 milyon Yemenli'nin açlık ve yaygın hastalıklardan acı çekmesi politikasını sürdürmek yerine duruşuna açıklık getirmesi ve gerçek bir barışı desteklemesi için çağrı yaptı" denildi.