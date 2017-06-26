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Jagland'dan Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılanlarla ilgili sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:41
Jagland'dan Türkiye açıklaması

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Jagland, AKPM'nin Hollandalı üyesi Tineke Strik'in bir sorusu üzerine, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Birinci aşamada araştırma komisyonu kurulmasının önemi vardı. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

"Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti"

Başka bir soru üzerine, Jagland yargılamalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararını hatırlatarak, "Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti. İç hukuk yolunun olması zaman kazanmak adına önemli ve komisyon çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süren tutuklulukla ilgili şikayetler ve gazeteciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Jagland, bu başvuruların öncelikli ele alınacağına ilişkin daha önce açıklamalar yapıldığını aktardı.

Thorbjorn Jagland, "Usule uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne riayet etmeliyiz. AİHM'nin bir yöntemi var ve bu böyle." dedi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:41
  1. AİHM
  2. AKPM
  3. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland
  4. Anadolu Ajansı
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