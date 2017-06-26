Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Jagland'dan Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılanlarla ilgili sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:01
Jagland'dan Türkiye açıklaması

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Jagland, AKPM'nin Hollandalı üyesi Tineke Strik'in bir sorusu üzerine, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Birinci aşamada araştırma komisyonu kurulmasının önemi vardı. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

"Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti"

Başka bir soru üzerine, Jagland yargılamalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararını hatırlatarak, "Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti. İç hukuk yolunun olması zaman kazanmak adına önemli ve komisyon çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süren tutuklulukla ilgili şikayetler ve gazeteciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Jagland, bu başvuruların öncelikli ele alınacağına ilişkin daha önce açıklamalar yapıldığını aktardı.

Thorbjorn Jagland, "Usule uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne riayet etmeliyiz. AİHM'nin bir yöntemi var ve bu böyle." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:01
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. AKP
  4. Fransa
  5. Strazburg
  6. Avrupa Birliği
  7. Hollanda
  8. AİHM
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin deli başkanı "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem"
    1. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    2. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    3. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    4. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    5. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    6. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    7. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    8. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    9. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    10. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    11. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    12. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    13. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    14. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    15. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    16. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    17. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    18. Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde..
    19. Kucağında topla cesedi izledi
    20. O ülkeler ortak sınır protokolü imzaladı
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…