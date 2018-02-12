Jagland Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; ''Genel Sekreter Jagland, 15 Temmuz sonrasında Hükümetimiz ve halkımızla dayanışma içinde olduğunu göstermek üzere ülkemizi ziyaret eden ilk uluslararası şahsiyetti. Genel Sekreterin bu ziyareti, darbe girişimi sonrasında ülkemize gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret olacaktır.'' denildi.