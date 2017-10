Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Bosna Hersek’in kurucu lideri merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bosna Hersek kardeş ve dost ülkedir" dedi.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Dinlendiği otelden sabah saatlerinde çıkan İzzetbegoviç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan İzzetbegoviç, Belediye Şeref defterini imzaladı.

ŞANLIURFA HALKI ADINA MUTLULUK DUYUYORUZ

İzzetbegoviç, ile bir süre görüşen Başkan Çiftçi, "Bosna Hersek kardeş ve dost bir ülkedir. Bosna Hersek halkını temsilen Cumhurbaşkanımızı Şanlıurfa’da ağırlamaktan Şanlıurfa halkı adına mutluluk ve huzur duyuyoruz. Şanlıurfa’mızın insanlığını, dostluğunu ve kardeşliğini daha yakından tanıyacağınıza inanıyorum" dedi.

BİZ MÜSLÜMANIZ BİZ SADECE TEK ALLAH’A İNANIRIZ

Türkiye’nin Suriyeli muhacirlere yönelik yaptığı yardımları çok iyi bildiklerini ifade eden İzzetbegoviç, Peygamberler şehri Şanlıurfa’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Bu gün bu Şanlı mekan, Şanlı şehir Şanlıurfa’da bulunmaktan son derece memnunum. Peygamberler diyarı hatta Hz. İbrahim’in doğduğu bir şehirde, tüm bu kutsal yegane yerleri görmek, Peygamberimiz Hz. İbrahim’in geceleyin baktığı aynı gökyüzüne bakmak, o gökyüzüne baktığı bir anda ne gezegenlere ne güneşe nede yıldızlara tapmayacağını sadece Allah’a inanacağına karar verdiği andır. Biz Müslümanız biz sadece tek Allah’a inanırız. Bosna Hersek’te bizler İslamiyetin bayrağını taşıdık. Elhamdülillah bizde ülkemizi, siz nasıl Şanlıurfa’yı savunduysanız bizde o şekilde kendi ülkemizi savunduk. Boşnak milletinin yarısı muhacir olarak kendi evlerinden sürülmüştü o zamanlar ve biz muhacir olmak ne duygu olduğunu çok iyi biliriz. Ben bu gün muhacirlere iyi muamele yapan, onlara iyi bakan ve onlarla yakından ilgilenen bir şehre geldim. Kardeş müslümanlar arasına geldik ve kendini savunan savaşçılar arasına geldik. Suriye kardeşleri için kalplerini ve gönüllerini açan insanlar arasına geldim. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkiler gün geçtikçe daha da iyi bir seviyeye gidiyor. Saraybosnamız her zaman Türk turistlerle doludur. Rahmetli baban Aliya İzzetbegoviç’in kabristanı da her zaman varlar. Bu gün bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İslamiyet bayrağını taşıyor ve en doğru şekilde onu temsil ediyor. İslamın değerlerini en doğru bir şekilde temsil ediyor. Çünkü biz Müslümanlar her şeyi ve her işe selam ile başlarız. Türkiye’nin en doğru şekilde mücadelesini sürdürdüğü için hepimizin şahit olduğu, bereketine de nasip olur. Türkiye inanılmaz yükleri kendi sırtında kaldırmasına rağmen gün geçtikçe daha da büyüyor ve güçleniyor. Türkiye güçlü bir şekilde ilerliyor ve biz sizlerle onur duyuyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, günün anısına Bakir İzzetbegoviç’e tablo ve bakır işlemeli ibrik hediye ederken, İzzetbegoviç ise Başkan Çiftçi’ye babası Bosna Hersek’in kurucu lideri merhum Aliya İzzetbegoviç’in hayatını anlatan kitap ve belgesel CD’si hediye etti.