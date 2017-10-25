İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı Erdoğan'da

Bosna-Hersek’in kurucu lideri merhum Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden İzzetbegoviç, resmi törenle karşılandı. Şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçen İzzetbegoviç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Valiliğinde açıklamada bulunan Bakir İzzetbegoviç, “Şanlıurfa vatandaşlarını selamlıyoruz. Dünyada ziyaret etmeye değer yerlerden biri. Peygamberlerin diyarı ve bizim atamız Hz. İbrahim’dir. Buraya gezmeye geldik. Bosna-Hersek’in sadece dostça değil kardeşçe ilişkilerimiz vardır. Bosna-Hersek bir savaştan geçti. İnşallah artık bu zor günleri arkamızda bıraktık. Bugün ise İslamiyet’in bayrağını taşıyan ülke Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu İslamiyet bayrağını rahmetli Aliya nasıl dosdoğru, asil bir şekilde taşıdıysa, İslamiyetin dünyaya doğru bir şekilde tanıtılması ve İslamiyetin barışı teşvik eden ve barışı çağrıştıran bir din olarak gösterilmesi için. İşte bu mücadelenin bir boyutu da burada sizlerin muhacirlere gösterdiğiniz ilgi ve misafirperverliğiniz. Dünyanın bir çok yerinde muhacirleri iterler ama siz burada kardeş gibi kendi evlerinizde misafir ediyorsunuz. Bunun için sizleri tebrik ediyoruz ve biz sizlerden gurur duyuyoruz. Allah sizin bu yaptığınız iyiliğe mutlaka karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bakir İzzetbegoviç’e tablo ve tespih hediye ederken İzzetbegoviç ise kendisine Bosna-Hersek’in tarihi akçelerinden bir koleksiyon ve babası Aliya İzzetbegoviç’in hayatını anlatan kitap ve CD hediye etti.

Bakir İzzetbegoviç valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Burada da bir konuşma yapan Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa’nın da Bosna-Hersek gibi kurtuluş mücadelesi veren bir şehir olduğunu dile getirdi.

Balıklıgöl Platosunu gezen İzzetbegoviç, Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret edip Dergah Camii’nde cemaatle birlikte öğle namazı kıldı. İzzetbegoviç namazın ardından balıklara yem attı.