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İznik’te kaldırımlar onarılıyor

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Selçuklu Mahallesi’nde devam eden kaldırım onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
İznik’te kaldırımlar onarılıyor

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçuk Mahallesi Selçuk Sokakta kaldırım çalışması yapılırken, ekipler birçok noktada da yapısal çalışmalarına devam ediyor.

Kaldırım yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın Fen İşleri Müdürü İsmail Acar ve Zabıta Müdürü Metin Karanfil’den de bilgi aldı.

Başkan Osman Sargın, “İlçemizde yol çalışmalarımızda sona yaklaşıldı. Yeni açılan sokaklarımız gereken yerlere parke taşı, gereken yerlere asfalt yapılıyor. Tabi yollarımızı yaparken kaldırım yapılması gereken yerlerde bu ihtiyaçları görüyoruz. Yayaların rahatça ulaşımlarını sağlayabilmeleri için gerekli olan kaldırım düzenleme ve yapım çalışmalarımıza başladık. En ufağından en büyük yatırımına kadar her çalışmamızı daha güzel, daha modern bir İznik için yapıyoruz. Bu çalışmalar süresince mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:24
  1. Selçuklu
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