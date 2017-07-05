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İznik Belediyesi Avrupa’da 60 çocuğu sünnet ettiriyor

İznik Belediyesi kardeş şehir Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nde yer alan Tutin şehrinde 60 çocuğa toplu sünnet şöleni düzenliyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:22
İznik Belediyesi Avrupa’da 60 çocuğu sünnet ettiriyor

İznik Belediye Meclisi’nin 2 Mayıs 2017 tarihli ve 62 sayılı kararla Sırbistan Tutin şehri ile kardeşlik anlaşması için karar alınmıştı. Karşılıklı görüşmelerin ardından Kardeş Şehir Sırbistan-Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç ve meclis üyeleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür, Sanat ve Çini Festivali’ne katılarak destek verdiler. Bu kapsamda İznik Belediye Başkanlığı tarafından Sırbistan’ın Tutin Şehrinde Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirilecek. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, belediye meclis üyeleri ve İznik Belediyesi Mehter Takımı da bu şölende yerini alacak.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Osmanlı’nın temellerinin atıldığı medeniyetler başkenti ilçemiz İznik’ten Osmanlı izlerini barındıran Sırbistan Sancak Bölgesi Tutin Şehrinde dev bir organizasyon düzenliyoruz. Kardeş şehirlerimiz ile gerek ülkeler arası etkileşimimizi gerekse de kültürel değerlerimizi geliştirecek çalışmalara imza atıyoruz. Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç ’te son gerçekleştirdiğimiz İznik Çini Kültür ve Sanat Festivalinde ekibiyle birlikte ilçemize gelerek bizlere yakınlıklarını göstermiş, ortak etkinlikler gerçekleştireceğimizi belirtmişti. Bu kapsamda bizlerde bir çalışma yaparak kardeş şehrimizde 60 çocuğun sünnet edileceği bir şölen düzenliyoruz. Şölene belediye meclis üyelerimiz ile İznik Belediyesi Mehter Takımımız ile birlikte katılarak, ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:22
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