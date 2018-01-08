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İzne giden askerin yürek yakan ölümü

Aksaray'da vatani görevinden izne gelen Jandarma Er Oruç Usluca (20), yıkmak istediği dedesine ait kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:07
İzne giden askerin yürek yakan ölümü

Olay, bugün akşam saatlerinde, Aksaray merkeze bağlı İncesu Köyü'nde meydana geldi.

Amasya’da acemi eğitimini tamamlayan er Oruç Usluca, dağıtım izni icin 2 gün önce memleketi Aksaraya geldi.

İncesu Köyü'nde dedesine ait, kerpiç evi yıktığı sırada evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları, itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. Ekipler tarafından enkaz altından kurtarılan Usluca, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usluca, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Usluca'nın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:07
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