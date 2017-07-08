 “İzmit’ten sevgimizi getirdik”

9. Pişmaniye festivalinin Diyadin bölümünde yapılan etkinliklere Başkan Doğan’ın yanı sıra Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yamak,AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Diyadin Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda Diyadin Kaymakamı olan Olgun Öner, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Eleşkirt Belediye Başkanı Selahattin Sarı, AK Parti Ağrı İl Başkan Vekili Sıddık Aldemir, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül, İzmit Belediye meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, “Kayyum atanmasından bu yana eksiklerimizin giderilmesinde bizlerin en büyük destekçisi olan ve bize sadece bir telefon kadar uzakta olan çok değerli İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Diyadin’inher tarafı şantiye gibi. Devletimizin. Belediye Başkanımız Doğan’ın sayesinde ilçemiz hizmetlerle tanışıyor. Yapılan hizmetlerle Diyadin köy görünümünden şehir görünümüne kavuşacaktır” dedi. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da ülkemize hizmet etmek bizler için şereftir. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a bu bölgeye yaptığı hizmetler için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan da, “Danışman olarak atanmamdan sonra Ağrı’ya bu 3 gelişim. Sizlere İzmitli kardeşlerinizin sevgi ve selamlarını getirdik. İzmit’imizin en güzel tadını, tatlısını, pişmaniyesini getirdik. Biz biliyoruz ki, yollar, parklar, binalar yapılabilir. Ama onlardan daha önemlisi gönüllerin yapılmasıdır. Bizler, sizlerin gönülleriniz için buradayız. Sizlere, gönüllerimizi açarak geliyoruz. Sizleri seviyoruz. İnşallah çok daha güzel günlerde buralarda buluşacağız. Pişmaniye festivalimiz hayırlı olsun. Bunlar sembolik olan etkinlikle olmakla birlikte kalplerimiz arasındaki o sıcaklığı, sevgiyi, bağı arttırdığı için önemlidir. Allah birliğimizi, beraberliğimiz, ezanlarımızı daim etsin.Burada görev yapan memurlarımıza, öğretmenlerimiz, doktorlarımıza, güvenlik görevlilerimize Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Başkan Doğan, Pişmaniye festivalini bu sene Ağrı da yapmaya karar verdiklerini de ifade ederek, ”Bizim orada pişmaniye için “yiyen bir pişman yemeyen bin pişman” derler. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Gerçek pişmaniye İzmit pişmaniyesidir. Başka yerden alınanlar gerçek pişmaniye değil pişmaniye tatlısıdır. Artık sık sık pişmaniye yiyin. Burada da satışı yapılsın” şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Çocuklarımız İzmit’te ne görüyorsa buradaki çocuklarımız da onu görsün istedik. Sinemaları olsun istedik, çalışması devam ediyor, binası gençlik merkezine dönüştürülüyor.Arkadaşlarımız bölgedeki projeler için sık sık buraya gidip geliyorlar. Mesire yerimiz, parkımız yoktu projeleri hazırladık ve yakında hizmete açacağız. Anaokulunun oyun grubu yoktu, hemen bunu kurduk. İzmit’te 6 yıldır bisiklet dağıtıyorduk, buradaki çocuklara da bisiklet dağıtmaya başladık. Bunları buraya, sizleri sevdiğimiz için yapıyoruz. Kocaeli milletvekilimiz Cemil Yaman, belediye meclis üyemiz, Dilovası Belediye Başkanımız Ağrılı ve sizlerin evladı. Kocaeli Ağrı demek, Ağrı Kocaeli demek. İzmit Diyadin demek, Diyadin de İzmit demektir. Buradaki her insanımız birinci sınıf insanımız, canımız ciğerimizdir. Kardeşliğimiz, birliğimiz, vatanımız, bayrağımız, ezanlarımız için bin yıllardır daha devam edecek.Türkiye Cumhuriyeti devleti asırlardır gelen geleneklerle kurulan bir devlettir ve asırlarca da var olacaktır. Bizler, yavrularımız, vatandaşlarımız eksiklik çekmesin istiyoruz. Bir dönem kaybedilen yıllar oldu. Onlar gelip geçti. Artık devletimiz bütün imkanlarıyla, bizler İzmit’ten kardeşleriniz olarak sizlere hizmet etmek için çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki, Diyadin deki kardeşlerimiz de huzur içinde, devletine bağlı mutlu bir yaşam sürsün. Bu kardeşliğimiz yüzyıllardır sürsün.”Konuşmaların ardından pişmaniye çekilip vatandaşlara ikram edildi.