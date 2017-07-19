Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmit'te yol kenarında korkunç halde bulundu!

İzmit'te yol kenarında ayak bileklerinde bıçak yarasıyla bulundu, hastanede öldü

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:00
İzmit'te yol kenarında korkunç halde bulundu!

İzmit'te 79 yaşındaki Bahri Bilgel, ayak bileklerinde bıçak yarası olduğu halde yol kenarında bulundu. Hastaneye kaldırılan Bahri Bilgel kan kaybından yaşamını yitirdi.

Bugün öğle saatlerinde, İzmit Arızlı mevkiinde yol kenarında yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ayak bileklerinde kesikler bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. KocaeliÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Bilgel yapılan müdahalelere rağmen kan kaybından öldü. Bahri Bilgel'in bacaklarının arasında duran ekmek bıçağı incelenmek üzere alındı. İzmit İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:00
  1. İzmit
  2. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı