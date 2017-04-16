İzmit’te parklara zarar veriliyor

İzmit’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parklardaki oyun grupları ve kent mobilyalarına zarar veriliyor.

İzmit’te parklara zarar veriliyor
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:10

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi yetkilileri, “Oyun guruplarına yazılar yazılıyor, salıncaklar koparılıp yakılıyor, banklar kırılıyor, zemin kaplamaları tahrip ediliyor. Milletin ödediği vergilerle yapılan hizmetler bazı kişilerce kasıtlı olarak tahrip ediliyor. Art niyetli kişilerin bulunup cezalandırılması için emniyet güçlerine bilgi verdik. Duyarlı vatandaşlardan da, parklara zarar verenleri gördüklerinde polise haber vermelerini bekliyoruz” dediler.

 
Etiketlerİzmitİzmit Belediyesi
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