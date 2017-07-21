İzmit’te hurdacılara polis baskını

İzmit’te bulunan 40 hurda depolama alanına sabah saat 06.00 sıralarında polis ve zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin katıldığı operasyonda yaklaşık 40 hurdacıyı tek tek denetlendi. 20 kişilik ekiple gerçekleştirilen baskınlarda 1 hurdacıda hırsızlık malları tespit edilerek hakkında yasal işlem yapıldı. Yetkililer, benzer baskınların bundan sonra da devam edeceğini söylediler.