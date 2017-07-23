İzmit'te çocuğu tuhafiyeye bırakıp kayıplara karıştı

İzmit'te Doğan Mahallesi Değirmen Sokakta bulunan tuhafiye dükkanında ilginç bir olay meydana geldi.

Dükkana gelen genç bir kadın mahalle içersinde bulunan telefoncuya gidip geleceğini söyleyerek yaklaşık 1 yaşında olan erkek çocuğu bırakıp kayıplara karıştı.

DÜKKAN SAHİBİ POLİSE BİLDİRDİ

Yaklaşık 3 saat boyunca annesinden haber alamayan dükkan sahibi durumu polise bildirdi. Bu esnada çevre esnaflar annesinin bırakarak gittiği bebeğe süt ve yiyecek vererek ilgilendiler. Tuhafiye dükkanına gelen polis ekipleri çocuğu bırakan kadını arama çalışmaları başlatırken bebeği de polis merkezine götürdüler.