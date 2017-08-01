İzmit’te asfalt çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hatipköy ve Turgut mahallelerinde komplo asfalt çalışması yapıldı. Ekipler, Turgut Mahallesi Huzur sokakta önce 410 ton pmt kullanarak yolu asfalta hazırladılar ardından da170 ton malzeme kullanarak sokağı baştan sona asfaltla kapladılar. Ekipler ayrıca Hatipköy Kemal Çelebi Caddesi’nde de asfalt çalışması yaptılar. Söz konusu caddede önce830 ton pmt kullanılarak yol düzleştirildi ardından da 765 ton malzeme ile komple asfaltla kaplandı. Asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan İzmit Belediyesi, vatandaşları piknik alanları, mesire yerleri, parklar ve yeşil alanların kirletilmemesi konusunda uyardı. Sıcak yaz günleriyle birlikte başta piknik alanları olmak üzereyeşil alanların yoğun şekilde kullanıldığını söyleyen yetkililer, “Vatandaşlardan tek isteğimiz kullandıkları alanları temiz bırakmaları. Bazı yerlerde piknik yapılan yerler çöpten geçilmiyor. Pikniğini yapan vatandaş çöplerini çöp konteynerlerine atmalı. Piknik ve yeşil alanlarda yeterince çöp konteyneri bulunuyor. Buna rağmen bazı kişiler, çöplerini konteyner yerinesağa sola atarak çevre kirliliğine neden oluyorlar. Unutmayalım ki, kirletilen yere yine kendileri gelip kullanacaklar. Belediye olarak bizler piknik ve yeşil alanların temiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Nasıl olsa belediye temizliyor zihniyetinden kurtulup temizlik konusunda duyarlı olmalıyız” dediler.