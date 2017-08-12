Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmitliler Makedonya’ya gitti

İzmit Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Rumeli Kültür Turu kapsamında, Balkanlardan Kocaeli’yegöç etmiş 65 yaş üstü İzmitlilerden oluşan kafile Makedonya’ya gitti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:16
İzmitliler Makedonya’ya gitti

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Balkanlardan ilimize göç eden 65 yaş üstü kentlilerin bulunduğu 53 kişilik kafile Balkan gezisine gitti. 16 Ağustos tarihinde geri dönecek olan grupta dernek Başkanı Recep Altıntip, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Hale Meriç, Haluk Akgün ve Sabri Yıldız yer aldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:16
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. İzmit Belediyesi
  4. Makedonya
  5. Rumeli
  6. Meriç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    1. Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’..
    2. Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35..
    3. AK Parti’de temayül maratonu başladı
    4. Milletvekili Depboylu’nun annesi son..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. İzmitliler Makedonya’ya gitti
    7. Doktor kazada hayatını kaybetti
    8. Biga’da kaza: 1 yaralı
    9. Sakarya’da motosiklet, tırın altında..
    10. Anadolu Üniversitesinden TÜBİTAK’a bir..
    11. Fabrika bekçisine çarpan motosiklet..
    12. Bozüyük’te binlerce alabalık telef oldu
    13. Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti
    14. Nepal’de selden 18 kişi öldü
    15. El freni boşalan otomobil duvardan..
    16. Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde..
    17. Sofiane Feghouli Galatasaray'da
    18. RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek..
    19. İyilik yapmak kalbe iyi geliyor
    20. Volkan ve Sabri karşı karşıya gelince...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!