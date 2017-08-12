İzmitliler Makedonya’ya gitti

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Balkanlardan ilimize göç eden 65 yaş üstü kentlilerin bulunduğu 53 kişilik kafile Balkan gezisine gitti. 16 Ağustos tarihinde geri dönecek olan grupta dernek Başkanı Recep Altıntip, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Hale Meriç, Haluk Akgün ve Sabri Yıldız yer aldı.