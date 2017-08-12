İzmitliler Makedonya’ya gitti
İzmit Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Rumeli Kültür Turu kapsamında, Balkanlardan Kocaeli’yegöç etmiş 65 yaş üstü İzmitlilerden oluşan kafile Makedonya’ya gitti.12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:16
İzmit Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen program kapsamında Balkanlardan ilimize göç eden 65 yaş üstü kentlilerin bulunduğu 53 kişilik kafile Balkan gezisine gitti. 16 Ağustos tarihinde geri dönecek olan grupta dernek Başkanı Recep Altıntip, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Hale Meriç, Haluk Akgün ve Sabri Yıldız yer aldı.