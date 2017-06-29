İzmit’in kurtuluşu şehir turu atarak kutlandı
Kocaeli Motor Topluluğu (KOMOTO) İzmit’in 96. kurtuluş yıl dönümünü motorlarıyla şehir turu atarak kutladı.29 Haziran 2017 Perşembe 14:19
KOMOTO İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü motorlarına astıkları Türk bayraklarıyla şehir turu atarak kutladı. Perşembe Pazarında toplanan KOMOTO üyeleri motosikletli polisler eşliğinde şehir turuna çıktılar.
Kortej halinde Türk bayrakları sallayarak çıktıkları şehir turunda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.