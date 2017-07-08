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İzmit Belediyesi’nin yardımları sürüyor

İzmit Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
İzmit Belediyesi’nin yardımları sürüyor

İzmit Belediyesi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce bir ay içinde 1640 aileye gıda yardımı yapıldı. Yetkililer, çok titiz araştırma sonucunda maddi durumu iyi olmadığı belirlenen ailelerin büyük kısmına içinde her türlü gıda maddesinin bulunduğu erzak kolilerinden bazılarına da market hediye çeki verildiğini belirterek, “Gıda yardımlarının647’si belediyemizce, 983’ü de sponsor kuruluşlarca sağlandı” dediler. Yardım paketleri, belediye görevlilerince vatandaşların evlerine teslim edildiler. Belediyenin girişimleri sonucu erzak yardımı yapılan aileler, yardımlar için teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:01
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