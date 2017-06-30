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İzmit Belediyesi’nde eğitimler devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.

30 Haziran 2017 Cuma 18:09
İzmit Belediyesi’nde eğitimler devam ediyor

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verilen toplantı yönetimi eğitimine 66 kişi katıldı. Daire müdürleriyle birim amirlerinin katıldığı eğitimde Başkan Yardımcısı Dr. Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu anlatarak, “Çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır“ dedi.

Toplantı yönetimi konulu eğitimde niçin toplantı yapıyoruz, toplantı türleri ve amaçları, toplantıların planlanması, toplantıların fiziksel ortamı ve oturma düzeni, toplantıların yürütülmesi, zamanın verimli kullanılması, toplantı yöneticisinden beklenenler, aktif katılımı sağlama, toplantılarda etkili iletişim, karar alma, grup kararı oluşturma, toplantı öncesi ve toplantı sonrasında yapılması gerekenler, toplantı tutanağının hazırlanması gibi konularda da bilgilendirmede bulunuldu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:09
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