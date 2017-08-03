İzmit Belediyesi Travnik’e park yaptırdı

Aynı zamanda İzmit Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan Travnik’teki parkın açılışı için aralarında Başkan Doğan’ın yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, belediye meclis üyeleri, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Yusuf Yazıcı, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Feyzi Utaş, Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Arıcı, TÜMSİAD Başkanı Erdoğan Yılmaz. Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kartepe,Darıca, Gölcük, Gebze, Kandıra, Çayırova, Başiskele, Dilovası ve Körfez muhtarlar dernek başkanlarının da yer aldığı 42 kişilik kalabalık birheyet Bosna’ya gidecek. Travnik’in merkezindeki parkın açılışı Cumartesi günü saat 14.00 de gerçekleştirilecek.İzmit Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan ve Osmanlı döneminden kalma bir çok eserin bulunduğu Travnik’teki park yaklaşık 4 dönümlük bir alan üzerinde yapıldı. Parkta çok amaçlı saha, yürüyüş yolu, piknik alanı, oyun alanı ve kondisyon alanı yer alıyor. İzmit ile Travnik arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek parkın açılışı büyük coşku içinde gerçekleştirilecek. Travnik Belediye BaşkanıAdmir Hadziemric, park için Başkan Doğan’a teşekkür etti.