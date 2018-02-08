İzmir'in Bornova ilçesinde şüpheli ölüm

Evka-4 Mahallesi 1025/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hayrettin Elek'in dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, dün akşam saatlerinde polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği dairede Elek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü saptanan Hayrettin Elek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.