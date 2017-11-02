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İzmir'in Bornova ilçesinde fabrika yangını çıktı

Bornova'da tarımsal sulama sistemleri fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:17
İzmir'in Bornova ilçesinde fabrika yangını çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Caddesi 7412 Sokak'ta 5. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tarımsal sulama sistemleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın çatısından yükselen dumanları gören sanayi bölgesindeki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından 6 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:17
  1. İzmir
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