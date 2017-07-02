İzmir’i kül eden yangında içki şişesi şüphesi

İzmir’de dün öğle saatlerinde çıkan yangında 26 saat geride kalırken, 500 hektardan fazla ormanlık alan da adeta kül oldu. Jandarma ekipleri, yangının çıkış noktası olan Deliömerli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaptığı incelemelerde içki şişesi buldu. Yangının çıkış nedenini araştıran ekiplerin bulduğu içki şişesinin mercek görevi görerek, güneş ışınlarını yansıttığı ve kuru otları tutuşturmuş olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, yakın illerden Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de İzmir’e gelmeye devam ediyor. İlçe belediyelerine ait su tankerleri de arazözlere su takviyesinde bulunuyor.