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İzmir'e 750 bekçi alınacağı duyuruldu

İzmir'de, Metropol ilçelerde görev yapmak isteyen bekçi adayları, 14-26 Kasım'da ilçe emniyet müdürlüklerine başvurabilecek.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:05
İzmir'e 750 bekçi alınacağı duyuruldu

İzmir'de, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750 çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bekçilik için, askerliğini yapmış ve 30 yaşını aşmamış, en az lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşı erkekler başvurabilecek.

Başvuracakların en az 1,67 metre boyunda, beden kitle endeksinin 18 ila 27 arasında olması isteniyor. Ayrıca adayların, İzmir'de en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Başvurular 14-26 Kasım'da ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılabilecek.

Adaylar, ilk olarak 7-15 Aralık'ta yapılacak sözlü sınava girecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav, 24 Aralık'ta yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlardan kontenjanlara göre asil ve yedek aday listesi oluşturulacak. Sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecek.

Konak'a 140, Karabağlar'a 120, Buca'ya 110, Bornova'ya 100, Karşıyaka'ya 90, Bayraklı'ya 80, Çiğli ve Gaziemir'e 30'ar, Balçova ve Narlıdere'ye 20'şer, Güzelbahçe'ye ise 10 bekçi alınacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:05
  1. bekçi
  2. İlan
  3. Sınav
  4. Anadolu Ajansı
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