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İzmir'de 2 polis şehit oldu

Bornova ilçesinde, içerisinde 5 polisin bulunduğu otomobil kontrolden çıktı. Kazada 2 polis şehit oldu.

27 Ekim 2017 Cuma 09:02

Kaza, bugün Sabah saat 06.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi Numara 66 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönünden bornova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 45 HA 1632 plakalı Otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

BETON DİREĞE ÇARPTI

Bunun üzerine 5 polis memurunun bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yola savruldu.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öge ve Hakyimez'in şehit olduğu belirledi. Kazadan ağır yaralanarak kurtulan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara Caddesi'ndeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:02
  1. izmir
  2. şehit
  3. kaza
  4. polis
  • AkinAkin4 sa önce
    Gorev basinda sehit olmussa evet.
  • Cemil Nadir ÖzgünCemil Nadir Özgün4 sa önce
    ...devrilen arabada ölen şehit olurmu? ...
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