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İzmir’deki yangında ’sabotaj’ şüphesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 3 ayrı noktada çıkan ve 7 hektarlık ormanın zarar görmesine neden olan yangın alanında bulunan bir tiner "sabotaj" şüphesini akıllara getirdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
İzmir’deki yangında ’sabotaj’ şüphesi

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi yakınlarındaki makilik ve orman alanında yangın çıkmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 amfibi uçak, 10 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Tiner bulununca akıllara ’Sabotaj mı?’ sorusu geldi

3 ayrı noktada çıkan yangının kesin nedeni araştırılırken, yangın alanında bulunan bir tiner akılları karıştırdı. Ekiplerin yangın bölgesine sevk edilmesiyle farklı bir noktada daha yangının başlaması akıllarda soru işaretleri bırakırken, bulunan tiner de "sabotaj" şüphesini akıllara getirdi.

7 hektarlık alana zarar veren yangın ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış sebebinin önümüzdeki günlerde belli olabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:11
  1. İzmir
  2. Karşıyaka
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