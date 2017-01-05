İzmir’deki terör saldırısında flaş gelişme

İzmir’de saat 16.00 sıralarında İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen ve 1 polis 1 de zabıt katibinin şehit olduğu hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Eklenme: 05 Ocak 2017, 22:06
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İzmir’de saat 16.00 sıralarında İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen ve 1 polis 1 de zabıt katibinin şehit olduğu hain terör saldırısına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
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