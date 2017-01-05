İzmir'deki terör saldırısına yayın yasağı

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İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, adliye önündeki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirdi.

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere olaya ilişkin yazılı ve görsel medyada -internet ortamı dahil- yapılan yayınlarda olaya etki etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlanmasının, şüphelilerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerin ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi için yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiğinin müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olacağı vurgulanan açıklamada, talebin milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ile ilgili ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla alakalı olduğunun göz önüne alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "5187 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşılmakla soruşturma tamamlanıncaya dek soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına" karar verildiği belirtildi.