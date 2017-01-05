İzmir'deki patlamaya ilişkin yayın kısıtlaması

RTÜK, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

İzmir'deki patlamaya ilişkin yayın kısıtlaması
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:52
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İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise silah sesleri duyuldu.

Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yayın kısıtlaması getirildi

RTÜK, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

 
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