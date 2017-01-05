İzmir'deki patlamada şehit yada yaralananların isimleri belli mi?

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Patlamanın, hakim ve savcı girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor. Adliye yakınındaki bir araç yanıyor.İzmir'deki bombalı saldırıda şehit olan yada yaralananlarla ilgili gelişme var mı? İsimleri belli mi işte tüm detaylar

İzmir adliyesi otoparkında gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda 1 polis şehit oldu, 10 vatandaş yaralandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın yaralıların isimleri açıklanmadı. İzmir'deki patlamayla ilgili tüm gelişmeleri Haber7.com'dan takip edebilirsiniz

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

SİYAH MONTLU BEYAZ BERELİ TERÖRİST ARANIYOR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İzmir'de teröristlerin üzerinden 5 roket 4 el bombası 2 anti tank roketi çıktı.

İzmir'de patlama öncesi bakın kim yakalandı?

Suriye'deki PKK kamplarında eğitim aldığı bildirilen C.T.'nin, örgütü eleman temin etmek için İzmir'e geldiği öğrenildi.

Nusaybin'deki soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi C.T.'nin İzmir'e geldiğini öğrenen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teröristin, Kadifekale'de bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine bu adrese operasyon düzenlendi. Terör timlerinin operasyonunda, C.T. yakalandı. Bir süredir eğitim aldığı Suriye'deki PKK ve PYD kamplarına eleman temin etmek için kente geldiği öğrenilen C.T., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.