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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü.

14 Temmuz 2017 Cuma 08:23
İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Yangın gece saatlerinde Sancaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle daha da büyüyen yangın kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 5 su tankeri ile müdahalede etti. Öte yandan yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması için 5 dozer, 5 helikopter ve 1 uçak takviyesi yapıldı. Rüzgarın etkisiyle 5 hektarlık bir alanda etkili olan yangının, neden çıktığı ilk incelemelere göre belirlenecek.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 08:23
  1. İzmir
  2. Karşıyaka
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