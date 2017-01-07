'İzmir'deki hain saldırının faili ABD'

Yeni Şafak Yazarı Necdet Ersanel, İzmir saldırısında ABD'nin parmağı olduğunu iddia eti. Yeni Şafak Yazarı Necdet Ersanel, Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dün İzmir'de adliyenin önünde gerçekleşen 1'i polis 2 kişinin şehit olduğu saldırıyı değerlendirdi. Ersanel, "İzmir'de bizim evlatlarımızı kimin öldürdüğünü söyleyebiliyoruz. Fail de belli katil de belli. İncirlik lafının yükselmesinin sebebi de o." dedi. İzmir saldırısı için ABD'yi işaret eden Ersanel, terör örgütlerini de ABD'nin organize ettiğini ima etti.

Ersanel'in açıklamalarından satırbaşları;

"PKK, İÇERDE DE DIŞARDA DA BOĞULDU"

"PKK'ya yönelik en dikkat çekici özellik şu anda Güneydoğu'dan artık hiç ses gelmemesi. Biz şu anda şehirlerimizde emniyetle ilgili olduğumuz için Güneydoğu'nun farkında değiliz. PKK boğuldu. Yani eylem yapamıyorlar. Bırakılmış da değiller. Kış konumlanması yani yaşama yaz döneminde dönebilecekleri gücü boğdu Türk Silahlı Kuvveteri. Şu an Güneydoğu'da PKK diye bir şey yok. Halkımızda bunu görüyor. PKK'nın içerdeki tarafı gibi dışardaki tarafı da boğuluyor.

"ÖRGÜTLERİ ABD ORGANİZE EDİYOR"

Bir olay meydana geldiğinde artık örgütün ismiyle hiç ilgilenmiyoruz. İsmi abc olmuş ABD olmuş hiç önemli değil. İşin temeli şu bu örgütler artık bütünsel olarak beraber hareket ediyor. Ve bu beraber hareketi organize eden bir başka yapı var. Bu yapıyı Türkiye tarif etmiş durumda. İsmiyle de cismiyle de söylüyor. "İZMİR'İN FAİLİ ABD" Biz dün İzmir'de bizim evlatlarımızı kimin öldürdüğünü söyleyebiliyoruz. Fail de belli katil de belli. İncirlik lafının yükselmesinin sebebi de o."