Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir’de vatandaşlar geç gelen otobüse saldırdı

İzmir’de, iddialara göre 45 dakika boyunca otobüsün gelmemesine sinirlenen vatandaşlar, otobüse saldırıp camlarını kırdı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
İzmir’de vatandaşlar geç gelen otobüse saldırdı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesinde Konak-Esbaş arası sefer yapan 233 numaralı belediye otobüsü iddialara göre, İnkılap Durağı’na geç geldi. Dakikalarca otobüsün gelmesini bekleyen vatandaşlar ise duruma sinirlendi ve şoföre tepki gösterdi. Otobüsün dolu olması üzerine araçtaki yolcuları indiren şoför, aşırı yoğunluk nedeniyle iddialara göre yolcu da almadı. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi ve ortalık bir anda karıştı.

Yolcular yaralandı

Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, bir esnaf da bir anda otobüse saldırarak camını kırdı. Camın kırılması ile otobüsün içinde bulunan bir kadın başından yara aldı. Kanlar içinde kalan bir kadın yaşadığı şok ile ağlamaya başladı. Mahalle halkı ise İnkılap Durağı’nda hep aynı sorunu yaşadıklarını, otobüslerin geç geldiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polisler de vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
  1. İzmir
  2. Karabağlar
  3. Konak
  4. Karabağ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar
    1. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi..
    2. "Kütahya, demokrasisine de sahip çıkan..
    3. Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman..
    4. Han sakinleri sokakta sinema keyfi..
    5. MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor
    6. Atıcılar Türkiye şampiyonluğu için..
    7. Yeni sezon için tedbirler görüşüldü
    8. Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni’ni..
    9. Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den..
    10. Yer altı metrosu için ilk sondaj
    11. İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları..
    12. Hürriyet Mahallesi’nde 3 bin metrelik..
    13. İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
    14. Yunus Emre ile Mevlana Caddesi..
    15. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    16. Güngören’de yol yapım çalışmaları..
    17. Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı..
    18. Anamur Cezaevi’nde cinayet
    19. Duyan koştu! Tüm ilçe oraya toplandı...
    20. Alo 185 arıza ve ihbar hattı
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!