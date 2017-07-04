İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İzmir'de 3 ayrı operasyonda 6 kilo 500 gram esrar, 225 uyuşturucu hap ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde sokak satıcılara yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda T.T.(40), H.A.(39), F.V.(37) ve M.İ.(46) gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 500 gram esrar, 225 uyuşturucu hap ve 50 gram metafetamin, 1 av tüfeği ile bu tüfeğe ait 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.