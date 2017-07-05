İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kurulan Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 145 kök kenevir bitkisi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirilerek C.A.(45) veS.Ç. (51) gözaltına alındı. S.Ç., alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, C.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.