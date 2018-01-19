İzmir'de üniversite binasında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde Yaşar Üniversitesine ait binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.19 Ocak 2018 Cuma 12:27
Üniversitenin Alsancak semtindeki yerleşkesinde tadilatı süren binadan yükselen dumanları görenler durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Tadilat nedeniyle kullanılmayan binadaki yangının işçilerin kazan dairesinde oksijen kaynağıyla kesim yaptığı sırada fuel oilin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.