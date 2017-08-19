Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir’de Transanatolia Rally Raid heyecanı

Türkiye’nin en uzun ve zorlu rallisi olan Transanatolia Rally Raid, İzmir’den start alıp Samsun’da sona erecek. Bu sene 7.’si düzenlenecek olan Transanatolia, onlarca yerli ve yabancı yarış pilotlarına ev sahipliği yapacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:44
İzmir’de Transanatolia Rally Raid heyecanı

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ev sahipliğinde Fuar İzmir’den start alacak olan 7. Transanatolia Rally Raid, 7 günde toplam 2 bin 850 km yol kat edip Samsun’da son bulacak. Türkiye’nin Alpleri olarak anılan Batı Toros Sıradağları üzerinden ilerleyecek olan Transanatolia, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, Niğde-Aladağ’ın ardından Kapadokya, Tokat-Gümünek’den sonra Samsun’a varacak. Motosiklet, 4x4 araba, ATV, Buggy ve Kamyon kategorilerindeki araçların katılımıyla gerçekleşecek olan yarışa bu yıl İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Yani Zelanda, Arjantin, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan yerli ve yabancı onlara yarış pilotu katılacak.

Bugün İzmir Gündoğdu Meydanından Start alacak olan Transanatolia, 26 Ağustos’ta Samsun Meydan’da son bulacak.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:44
  1. Türkiye
  2. Gündoğdu
  3. Antalya
  4. Samsun
  5. Konya
  6. İtalya
  7. İzmir
  8. Star
  9. Denizli
  10. Fransa
  11. Kıbrıs
  12. Azerbaycan
  13. Niğde
  14. Yunanistan
  15. Tokat
  16. Portekiz
  17. Hollanda
  18. Arjantin
  19. Kapadokya
  20. İspanya
  21. Karapınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Komutanı belli oldu
    1. Jandarma Komutanı belli oldu
    2. Zekeriya Öz'ün 5 milyon dolarlık..
    3. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    4. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    5. ADA Treni Mithatpaşa’dan seferlere..
    6. Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu..
    7. Şüphe üzerine durdurulan çocuğun..
    8. Aba Güreşini Dünya tanıyor
    9. Yangında üç çocuğunu kaybeden acılı..
    10. Milas’a yeni jandarma komutanı
    11. Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları..
    12. Boksta Ukrayna’da 2 altın, 6 bronz
    13. Japon bilim insanları erimeyen..
    14. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    15. Başkan Çelik, şampiyonlarla buluştu
    16. Türkiye arıyordu, İspanya'da yakaladı
    17. Tevfik Fikret, mezarı başında anıldı
    18. Fındık üreticileri miting istiyor
    19. Nöbette kaza kurşunu: 1 polis hayatını..
    20. Ala’dan şehit ailelerine ziyaret
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı