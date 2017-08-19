İzmir’de Transanatolia Rally Raid heyecanı

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ev sahipliğinde Fuar İzmir’den start alacak olan 7. Transanatolia Rally Raid, 7 günde toplam 2 bin 850 km yol kat edip Samsun’da son bulacak. Türkiye’nin Alpleri olarak anılan Batı Toros Sıradağları üzerinden ilerleyecek olan Transanatolia, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, Niğde-Aladağ’ın ardından Kapadokya, Tokat-Gümünek’den sonra Samsun’a varacak. Motosiklet, 4x4 araba, ATV, Buggy ve Kamyon kategorilerindeki araçların katılımıyla gerçekleşecek olan yarışa bu yıl İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Yani Zelanda, Arjantin, Azerbaycan ve Kıbrıs’tan yerli ve yabancı onlara yarış pilotu katılacak.

Bugün İzmir Gündoğdu Meydanından Start alacak olan Transanatolia, 26 Ağustos’ta Samsun Meydan’da son bulacak.