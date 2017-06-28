Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Tire’ye bağlı Dereli köyünde bugün öğle saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre, Tire Belediyesinde uzun yıllar iş makinesi operatörü olarak görev yapan 55 yaşındaki Mehmet Erol Daylar, Dereli köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hoyuk mevkiindeki kendine ait bahçesine gitti. Bahçe evinin yakınlarında bulunan engebeli ve yamaç arazideki tarlasını süren Daylar, traktörün arka kısmında bulunan tırmık makinesi yolun kenarındaki yükseltiye çarpınca kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktör taklalar atarak 100 metre aşağıdaki incir bahçesinde durabildi. Yakındaki bahçe evinden gürültüyü duyarak olay yerine koşan eşi Gülsüm Daylar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler Daylar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erol Daylar’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:51
  1. İzmir
  2. Dereli
  3. Tire
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!