İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı
İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kentte düzenleyeceği eylemlerin engellenmesi ve örgüte destek verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.14 Temmuz 2017 Cuma 10:18
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu Sabah terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik olarak, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda biri pompalı 2 av tüfeği, örgütsel doküman ele geçirildi. sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.