İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu Sabah terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik olarak, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda biri pompalı 2 av tüfeği, örgütsel doküman ele geçirildi. sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.