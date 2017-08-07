Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de telefonunu şarj etmek isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde, elektrik akımına kapıldığı belirtilen Akın Yumurtaş tarlada ölü bulundu

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:06
İzmir'de telefonunu şarj etmek isterken hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Faruk İlker Devlet Hastanesinde alışan ve aynı zamanda çiftçi olan Akın Yumrutaş, kendisine ait ay çiçeği tarlasını sulamaya gitti. Akın Yumrutaş'tan uzun süre haber alamayan ailesi tarlaya gittiğinde Yumrutaş'ı hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Yumrutaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda Yumrutaş'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yumrutaş'ın, su pompasını çalıştıran trafodaki prizde cep telefonunu şarja takmak isterken elektrik akımına kapılabileceği değerlendiriyor.

Akın Yumrutaş’ın cenazesi, Bergama Atatürk Mahallesi Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları arasında Bergama Şehir Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:06
  1. İzmir
  2. Akın Yumurtaş
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Çamlıca Camisi'nin bilinmeyenleri!
    1. İşte Çamlıca Camisi'nin bilinmeyenleri!
    2. AK Parti'de flaş karar! Aday..
    3. Çin'den flaş Türkiye kararı!
    4. Valilik binasında yangın çıktı
    5. Tunceli Merkezli 19 İlde Bylock..
    6. Çin'de 2018 'Türkiye Turizm Yılı' ilan..
    7. Mahkemeden flaş 'at kuyruklu FETÖ'cü'..
    8. Emre Mor transferinde rakamlar belli..
    9. Fikret Orman çok sert! 'Dünyayı ayağa..
    10. Adana'da tutuklu eşini ziyarete..
    11. FETÖ'den aranan eski öğretmen..
    12. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Jeneratör'..
    13. Rex Tillerson açıkladı: ABD Rusya'ya 1..
    14. Türkiye "rüzgar"da Avrupa dördüncüsü..
    15. Türkiye cepten konuşmada Avrupa..
    16. Hakkari'de askeri tabura alçak saldırı!
    17. Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı..
    18. Beşiktaş'tan Göztepe'ye! 3 yıllık imza
    19. Bekir Bozdağ'dan Diyanet açıklaması:..
    20. Mahkemeden 'at kuyruklu imam' kararı
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!