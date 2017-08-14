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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda 504  tarihi eser ele geçirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03
İzmir'de tarihi eser operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser  kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Bergama İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde bir işyerinde tarihi eser bulunduğu  bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bozuk para cüzdanlarına gizlenmiş 380 sikke, 4 mühür,  8 yüzük, 32 ok ucu ile 80 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi H.İ.A. (47) emniyetteki  işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03
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