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İzmir’de tacize uğrayan kadını döven polise soruşturma başlatıldı

İzmir’de taciz edildiklerini söyleyen 19 ve 22 yaşındaki iki kadın yardım istediklerini polisler tarafından da darp edildiklerini belirterek şikayetçi olmuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:31
İzmir’de tacize uğrayan kadını döven polise soruşturma başlatıldı

İzmir’de tacize uğrayan kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan polis hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuyla ilgili olarak "Polisin halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır" dedi. 

Hürriyet'tin haberine göre, İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sözlerinin devamında, "Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı" diye konuştu.

Alsancak’ta arkadaşıyla yürürken önce tacize, ardından polis şiddetine uğradığını belirten Derya isimli vatandaş, yaşananları, "Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?’ dedim. Direk yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var" sözleriyle anlatmıştı.

Polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı ise polis memurunun “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Hâlinize bakın” dediğini öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:31
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