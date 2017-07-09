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İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde işitme engelli 42 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
İzmir’de şüpheli ölüm

Olay, öğle saatlerinde Kuruçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hasan Bineker’den (42) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bineker’in evine giden ekipler, şahsı evinin terasında hareketsiz bir halde buldu. Polis ekipleri tarafından çağrılan sağlık görevlileri, yaptıkları incelemenin ardından Bineker’in hayatını kaybettiği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bineker’in vücudunda herhangi bir ize rastlanılmadı. Bineker’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:01
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. İzmir
  3. Konak
  4. Kuruçay
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