Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde,31 yaşındaki Seyit Değirmenci ve arkadaşı 32 yaşındaki Sinan E. evden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Değirmenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan E. ise hafif yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 09:55
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Saygı Mahallesi 2657 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Değirmenci ve arkadaşı Sinan E. evden çıktıkları sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna kurşun isabet eden Değirmenci ve Sinan E. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinlerini durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Değirmenci ve Sinan E., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Seyit Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hafif yaralanan Sinan E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Değirmenci’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 09:55
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. İzmir
  3. Konak
  4. Tepecik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...