İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, bugün sabah saatlerinde Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılık işi ile uğraşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda Hasan ve Hüseyin Dirsek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki grubu ayırarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Hüseyin Dirsek olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Dirsek ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dirsek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının ise tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA