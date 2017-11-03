Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Menemen ilçesinde, hurdacılık işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:32
İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, bugün sabah saatlerinde Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılık işi ile uğraşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda Hasan ve Hüseyin Dirsek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri iki grubu ayırarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Hüseyin Dirsek olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Dirsek ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dirsek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, çevredeki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının ise tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:32
  1. İzmir

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm